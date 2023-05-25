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Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении усилить санкции против России

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении усилить западные санкции в отношении России.
Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении усилить санкции против России
  • AP

Об этом он сказал после переговоров с кипрским лидером Никосом Христодулидисом. Его слова приводит РИА Новости.

Шольц заявил о намерении поддерживать Киев в политической, финансовой и гуманитарной областях. 

«Кроме того, мы будем усиливать санкционное давление против России», — заявил канцлер ФРГ. 

Также он добавил, что в особенности Берлин будет следить, чтобы западные санкции «не обходились».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что дискуссии по новому пакету санкций против России в Евросоюзе продолжаются.

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