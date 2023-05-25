Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении усилить санкции против России
- AP
Об этом он сказал после переговоров с кипрским лидером Никосом Христодулидисом. Его слова приводит РИА Новости.
Шольц заявил о намерении поддерживать Киев в политической, финансовой и гуманитарной областях.
«Кроме того, мы будем усиливать санкционное давление против России», — заявил канцлер ФРГ.
Также он добавил, что в особенности Берлин будет следить, чтобы западные санкции «не обходились».
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что дискуссии по новому пакету санкций против России в Евросоюзе продолжаются.