Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении усилить санкции против России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении усилить западные санкции в отношении России.

Об этом он сказал после переговоров с кипрским лидером Никосом Христодулидисом. Его слова приводит РИА Новости.

Шольц заявил о намерении поддерживать Киев в политической, финансовой и гуманитарной областях.

«Кроме того, мы будем усиливать санкционное давление против России», — заявил канцлер ФРГ.

Также он добавил, что в особенности Берлин будет следить, чтобы западные санкции «не обходились».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что дискуссии по новому пакету санкций против России в Евросоюзе продолжаются.