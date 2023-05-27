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МИД России: отмена визового режима ЕС для Косова чревата ущербом для безопасности в Европе

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Директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что отмена визового режима Евросоюза для частично признанной Республики Косово чревата ущербом для безопасности в Европе.
МИД России: отмена визового режима ЕС для Косова чревата ущербом для безопасности в Европе
  • РИА Новости

«Чревато ли это ущербом для безопасности на континенте? Безусловно. Косово по-прежнему территория беззакония, где процветают оргпреступность, наркотрафик, торговля людьми, радикализация», — передаёт его слова РИА Новости.

Пилипсон отметил, что продолжаются гонения на сербов и православные святыни.

Он также заявил, что Москва продолжит поддерживать Белград в отстаивании своих прав и суверенитета.

По его словам, любое решение по частично признанной Республике Косово должно быть приемлемо для сербов и одобрено Советом Безопасности ООН.

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