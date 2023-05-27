МИД России: отмена визового режима ЕС для Косова чревата ущербом для безопасности в Европе
- РИА Новости
«Чревато ли это ущербом для безопасности на континенте? Безусловно. Косово по-прежнему территория беззакония, где процветают оргпреступность, наркотрафик, торговля людьми, радикализация», — передаёт его слова РИА Новости.
Пилипсон отметил, что продолжаются гонения на сербов и православные святыни.
Он также заявил, что Москва продолжит поддерживать Белград в отстаивании своих прав и суверенитета.
По его словам, любое решение по частично признанной Республике Косово должно быть приемлемо для сербов и одобрено Советом Безопасности ООН.