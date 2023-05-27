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МИД: Москва продолжит поддержку Белграда в отстаивании своих прав и суверенитета

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Директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Москва продолжит поддерживать Белград в отстаивании своих прав и суверенитета.
МИД: Москва продолжит поддержку Белграда в отстаивании своих прав и суверенитета
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что любое решение по частично признанной Республике Косово должно быть приемлемо для сербов и одобрено Советом Безопасности ООН.

Запад «в излюбленном циничном стиле» избирательно относится к международному праву и стремится подменить этот краеугольный документ «однобокими схемами», которые не учитывают коренные интересы народа Сербии, сказал Пилипсон.

«Продолжим поддерживать Белград в отстаивании им своих легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что при столкновениях с протестующими на севере частично признанной Республики Косово пострадали пять полицейских и повреждено минимум семь автомобилей.

В данный момент ведётся следствие.

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что власти намерены созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии в связи с обострением ситуации в частично признанной Республике Косово.

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