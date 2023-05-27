МИД: Москва продолжит поддержку Белграда в отстаивании своих прав и суверенитета
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что любое решение по частично признанной Республике Косово должно быть приемлемо для сербов и одобрено Советом Безопасности ООН.
Запад «в излюбленном циничном стиле» избирательно относится к международному праву и стремится подменить этот краеугольный документ «однобокими схемами», которые не учитывают коренные интересы народа Сербии, сказал Пилипсон.
«Продолжим поддерживать Белград в отстаивании им своих легитимных прав, суверенитета и территориальной целостности», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что при столкновениях с протестующими на севере частично признанной Республики Косово пострадали пять полицейских и повреждено минимум семь автомобилей.
В данный момент ведётся следствие.
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что власти намерены созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии в связи с обострением ситуации в частично признанной Республике Косово.