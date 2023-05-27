МИД: около миллиона туристов из России не прилетели в Турцию после заявлений оппозиции

Около миллиона туристов из России не прилетели в Турцию после заявлений лидера оппозиции и кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу о необходимости присоединения к антироссийским санкциям.

Об этом, как пишет ТАСС, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Согласно данным Минтуризма, в мае в Турцию не прибыли порядка миллиона русских туристов. В итоге мы потеряли два месяца при том, что первые три месяца этого года были хорошими. Не было никакой пользы от этих безответственных заявлений», — сказал он в эфире телеканала NTV.

24 мая Кылычдароглу подал иск к действующему президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану из-за подделки и монтажа видеоролика.

Отмечается, что речь идёт о широко распространившейся записи, где его якобы поддерживают лидеры запрещённой и признанной в республике террористической организации Рабочая партия Курдистана.

Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу заявил, что кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу является «спикером США».

Он назвал Кылычдароглу политиком «со сломанными тормозами».