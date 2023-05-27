Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД: около миллиона туристов из России не прилетели в Турцию после заявлений оппозиции

Короткая ссылка
Около миллиона туристов из России не прилетели в Турцию после заявлений лидера оппозиции и кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу о необходимости присоединения к антироссийским санкциям.
МИД: около миллиона туристов из России не прилетели в Турцию после заявлений оппозиции
  • РИА Новости

Об этом, как пишет ТАСС, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Согласно данным Минтуризма, в мае в Турцию не прибыли порядка миллиона русских туристов. В итоге мы потеряли два месяца при том, что первые три месяца этого года были хорошими. Не было никакой пользы от этих безответственных заявлений», — сказал он в эфире телеканала NTV.

24 мая Кылычдароглу подал иск к действующему президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану из-за подделки и монтажа видеоролика.

Отмечается, что речь идёт о широко распространившейся записи, где его якобы поддерживают лидеры запрещённой и признанной в республике террористической организации Рабочая партия Курдистана.

Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу заявил, что кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу является «спикером США».

Он назвал Кылычдароглу политиком «со сломанными тормозами».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить