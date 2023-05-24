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Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу подал иск к Эрдогану из-за подделки видео

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Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу подал иск к действующему президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану из-за подделки и монтажа видеоролика.
Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу подал иск к Эрдогану из-за подделки видео
  • AP

Об этом заявил его адвокат Джелаль Челик в Twitter.

Отмечается, что речь идёт о широко распространившейся записи, где его якобы поддерживают лидеры запрещённой и признанной в республике террористической организации Рабочая партия Курдистана.

Адвокат сообщил, что сумма иска составляет миллион лир (более $50 тыс.).

Ранее стало известно, что, согласно опросу центра Özdemir Araştırma, более 54% избирателей готовы поддержать Эрдогана в ходе второго тура турецких президентских выборов.

В опросе участвовали около 6 тыс. человек.

18 мая Кылычдароглу пообещал выслать из страны всех беженцев в случае победы на выборах.

По его словам, в Турции насчитывается порядка 10 млн беженцев.

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