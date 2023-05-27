МИД России: Москва рассчитывает на дальнейшее усиление сотрудничества с Турцией
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
При этом российский дипломат назвал Турцию «крупной державой» и «влиятельным региональным игроком», который по большинству вопросов проводит независимую линию в целях обеспечения собственных национальных интересов.
«Такой принципиальный подход... способствует развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — отметил Пилипсон.
Ранее эксперты рассказали о сотрудничестве России и Турции.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большим вниманием наблюдают за новостями о выборах в Турции.