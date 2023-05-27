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МИД России: Москва рассчитывает на дальнейшее усиление сотрудничества с Турцией

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Директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Москва рассчитывает на дальнейшее совершенствование взаимовыгодного сотрудничества с Анкарой.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

При этом российский дипломат назвал Турцию «крупной державой» и «влиятельным региональным игроком», который по большинству вопросов проводит независимую линию в целях обеспечения собственных национальных интересов.

«Такой принципиальный подход... способствует развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — отметил Пилипсон.

Ранее эксперты рассказали о сотрудничестве России и Турции.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большим вниманием наблюдают за новостями о выборах в Турции.

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