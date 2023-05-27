Посольство России: Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность
Информация об этом появилась в Telegram-канале диппредставительства.
В посольстве отметили, что в последние дни из Белого дома и госдепартамента участились заявления относительно сотрудничества России и Белоруссии в военно-ядерной сфере.
«Осуществляемые меры полностью соответствуют нашим международно-правовым обязательствам», — говорится в сообщении.
Также в посольстве подчеркнули, что в данной ситуации речь идёт о суверенном праве России и Белоруссии обеспечивать свою безопасность теми способами, которые обе страны считают необходимыми.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что чрезвычайно негативно относится к перемещению нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии.
Как стало известно, Россия и Белоруссия подписали документы о размещении в РБ нестратегического ядерного оружия.