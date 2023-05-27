Посольство России: Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что Москва и Минск в свете развязанной против них Соединёнными Штатами гибридной войны имеют право обеспечивать свою безопасность, в том числе в рамках сотрудничества в военно-ядерной сфере.

Информация об этом появилась в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве отметили, что в последние дни из Белого дома и госдепартамента участились заявления относительно сотрудничества России и Белоруссии в военно-ядерной сфере.

«Осуществляемые меры полностью соответствуют нашим международно-правовым обязательствам», — говорится в сообщении.

Также в посольстве подчеркнули, что в данной ситуации речь идёт о суверенном праве России и Белоруссии обеспечивать свою безопасность теми способами, которые обе страны считают необходимыми.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что чрезвычайно негативно относится к перемещению нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии.

Как стало известно, Россия и Белоруссия подписали документы о размещении в РБ нестратегического ядерного оружия.