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Radio ZET: россияне продолжили путешествовать по миру, несмотря на санкции Запада

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В польской радиостанции Radio ZET заявили, что россияне продолжили путешествовать по миру, несмотря на санкции Запада.

В статье отмечается, что западные антироссийские санкции должны были остановить туристические поездки россиян.

«Россияне вовсе не перестали путешествовать, а просто сменили места отдыха», — говорится в публикации.

При этом в радиостанции отметили, что количество российских туристов за рубежом постоянно растёт.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров рассказал о перспективах Тбилиси как нового транзитного узла для России.

Также турэксперт Тариел Гажиенко заявил, что спрос россиян на поездки на Мальдивы вырос в три раза.

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