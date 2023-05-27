Radio ZET: россияне продолжили путешествовать по миру, несмотря на санкции Запада

В польской радиостанции Radio ZET заявили, что россияне продолжили путешествовать по миру, несмотря на санкции Запада.

В статье отмечается, что западные антироссийские санкции должны были остановить туристические поездки россиян.

«Россияне вовсе не перестали путешествовать, а просто сменили места отдыха», — говорится в публикации.

При этом в радиостанции отметили, что количество российских туристов за рубежом постоянно растёт.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров рассказал о перспективах Тбилиси как нового транзитного узла для России.

Также турэксперт Тариел Гажиенко заявил, что спрос россиян на поездки на Мальдивы вырос в три раза.