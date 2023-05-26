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Авиаэксперт Гусаров рассказал о перспективах Тбилиси как нового транзитного узла для России

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Главный редактор AVIA.RU Роман Гусаров высказался о перспективах Тбилиси как потенциального транзитного узла для России.
Авиаэксперт Гусаров рассказал о перспективах Тбилиси как нового транзитного узла для России
  • РИА Новости

«Турция, Азербайджан, Арабские Эмираты и Армения зарабатывают большие деньги на транзите россиян-туристов в Европу и США. Только Грузия раньше не имела такой возможности, потому что был запрет России на полёты. Но теперь он снят. Грузия пытается быстро включиться в прибыльный сегмент рынка», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, у Тбилиси есть все шансы стать новым транзитным узлом для России.

«У РФ нет проблемы с организацией пассажиропотока в Европу. Задачи такой вообще не стоит. Есть цель насытить перевозками свои авиакомпании», — добавил Гусаров.

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.

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