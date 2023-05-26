Турэксперт Гажиенко: спрос на Мальдивы вырос в три раза
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«Актуальность этого направления увеличилась практически в три раза, так как в большинство экзотических стран нет прямых перелётов из России. Это привело к тому, что россияне заняли первое место по количеству бронирований путевок на Мальдивы среди всех стран мира», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, самым популярным направлением у российских туристов остаётся Турция.
Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.