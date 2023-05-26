Турэксперт Гажиенко: спрос на Мальдивы вырос в три раза

Бизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTrave Тариел Гажиенко заявил, что в 2023 году россияне заняли первое место по числу бронирований путёвок на Мальдивские острова.

«Актуальность этого направления увеличилась практически в три раза, так как в большинство экзотических стран нет прямых перелётов из России. Это привело к тому, что россияне заняли первое место по количеству бронирований путевок на Мальдивы среди всех стран мира», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, самым популярным направлением у российских туристов остаётся Турция.

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.