Политолог Ливен назвал нападение ДРГ ВСУ на Белгородскую область тревожным звонком для США

Политолог, ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен назвал нападение ДРГ ВСУ на Белгородскую область тревожным звонком для США.

Об этом сообщает Responsible Statecraft.

По словам политолога, рейд украинской ДРГ должен стать тревожным сигналом для администрации президента США Джо Байдена из-за возможного вовлечения Вашингтона в боевые действия.

«Рейд в Белгороде может свидетельствовать о том, в какой степени Киев считает себя вправе игнорировать мнение США», — заявил Ливен.

При этом политолог подчеркнул, что Украина продолжает получать огромную помощь от Вашингтона.

Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что не знает, где украинские диверсанты взяли американскую технику для нападения на Белгородскую область.

Также в Пентагоне заявили, что США не разрешали Украине передавать предоставленное оборудование за пределы ВСУ.