Пентагон: США не разрешали Украине передавать предоставленное оборудование за пределы ВСУ
Об этом пишет РИА Новости.
«Мы не одобряли никакой передачи оборудования, и они не запрашивали передачу оборудования военизированным структурам», — сказал он.
Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер, комментируя атаку ДРГ Украины на территории Белгородской области, заявил, что США не поощряют удары внутри России.
Сообщалось, что 13 человек пострадали в Белгородской области из-за атаки украинской диверсионно-разведывательной группы.