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Пентагон: США не разрешали Украине передавать предоставленное оборудование за пределы ВСУ

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в контексте информации о возможном использовании вооружений при атаке в Белгородской области заявил, что Соединённые Штаты не разрешали Украине передавать предоставленное оборудование за пределы ВС Украины.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не одобряли никакой передачи оборудования, и они не запрашивали передачу оборудования военизированным структурам», — сказал он.

Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер, комментируя атаку ДРГ Украины на территории Белгородской области, заявил, что США не поощряют удары внутри России.

Сообщалось, что 13 человек пострадали в Белгородской области из-за атаки украинской диверсионно-разведывательной группы.

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