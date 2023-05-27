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МИД: страны Африки хорошо понимают, что Россия делает на Украине

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Посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров заявил, что большинство стран Африки хорошо понимают, в чём смысл действий России в украинском конфликте.

Об этом информирует ТАСС.

«В Африке хорошо понимают, что эта бывшая советская республика стала ареной не банальной войны между соседями, а противостояния нового и старого миров, разных концепций будущего», — отметил Озеров.

По его словам, прошедшая в конце марта Международная парламентская конференция «Россия — Африка» продемонстрировала отношение стран континента к России. 

Также секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что ряд африканских стран надеются, что Россия поможет им стать независимыми от западных государств.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с председателем Африканского союза, президентом Коморских Островов Азали Ассумани, вопросы проведения второго саммита Россия — Африка.

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