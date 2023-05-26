Сийярто заявил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам из-за поддержки мира на Украине

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам со стороны ряда западных стран из-за поддержки мира на Украине и нежелания способствовать эскалации украинского конфликта.

Об этом дипломат заявил в ходе выступления перед началом общенационального митинга в поддержку правительства Сербии.

«И вы, и мы подвергаемся беспощадным атакам международного либерального мейнстрима», — цитирует его ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что нападки западных стран продиктованы тем, что Белград и Будапешт стремятся как можно скорее закончить конфликт, а не продолжать его.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что у Киева нет шансов победить Россию без отправки войск НАТО на Украину, однако альянс не станет этого делать.