Сийярто заявил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам из-за поддержки мира на Украине
- РИА Новости
Об этом дипломат заявил в ходе выступления перед началом общенационального митинга в поддержку правительства Сербии.
«И вы, и мы подвергаемся беспощадным атакам международного либерального мейнстрима», — цитирует его ТАСС.
Сийярто подчеркнул, что нападки западных стран продиктованы тем, что Белград и Будапешт стремятся как можно скорее закончить конфликт, а не продолжать его.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что у Киева нет шансов победить Россию без отправки войск НАТО на Украину, однако альянс не станет этого делать.