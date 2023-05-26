Глава офиса Зеленского обсудил с представителем Эрдогана «формулу мира» Украины

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что обсудил по телефону с представителем президента Турции Ибрагимом Калыном поддержку «формулы мира».

«Провёл телефонный разговор с главным советником президента Турции. Ибрагим Калын поздравил Украину с успехом на саммите G7. Обсудили поддержку формулы мира президента Украины», — написал Ермак в Twitter.

Ранее появилась информация, что украинский президент Владимир Зеленский запросил проведение мирного саммита по Украине для продвижения своего «мирного плана», лидеры G7, возможно, обсудят его просьбу на встрече в Японии.

В МИД России отмечали, что «формула мира» Зеленского никакого отношения к миру не имеет, это набор оторванных от реалий ультимативных требований к России.