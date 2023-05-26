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WSJ: представитель КНР призвал прекратить огонь на Украине с учётом новых регионов России

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Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй выступил за немедленное прекращение огня на Украине с условием сохранения за Россией её новых регионов.
WSJ: представитель КНР призвал прекратить огонь на Украине с учётом новых регионов России
  • РИА Новости

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, знакомых с вопросом. 

Отмечается, что Ли Хуэй, направленный для продвижения китайской мирной инициативы, прибыл в европейские страны с посланием о том, что государства ЕС должны отстаивать свою самостоятельность и призывать к немедленному прекращению огня, оставляя за Россией уже вошедшие в её состав регионы.

26 мая Ли Хуэй прибыл в МИД России.

Ранее сообщалось, что Ли Хуэй посетит Брюссель перед своей поездкой в Москву в рамках европейского турне по урегулированию украинского конфликта.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации четырёх новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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