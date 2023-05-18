SCMP: спецпредставитель КНР Ли Хуэй планирует посетить Брюссель перед поездкой в Москву
Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники.
«Ли Хуэй... планирует нанести визит чиновникам в сердце Европейского союза не следующей неделе прежде, чем он отправится в Москву», — говорится в публикации.
По данным издания, в Бельгии у Ли Хуэя запланирована встреча с управляющим директором по странам Азии и Океании ЕС Гуннаром Вигандом.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Ли Хуэй прибудет в Москву к концу месяца после посещения стран Европы.