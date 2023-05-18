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SCMP: спецпредставитель КНР Ли Хуэй планирует посетить Брюссель перед поездкой в Москву

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Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй намерен посетить Брюссель перед своей поездкой в Москву в рамках европейского турне по урегулированию украинского конфликта.

Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники.

«Ли Хуэй... планирует нанести визит чиновникам в сердце Европейского союза не следующей неделе прежде, чем он отправится в Москву», — говорится в публикации.

По данным издания, в Бельгии у Ли Хуэя запланирована встреча с управляющим директором по странам Азии и Океании ЕС Гуннаром Вигандом.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Ли Хуэй прибудет в Москву к концу месяца после посещения стран Европы.

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