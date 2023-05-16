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Руденко: спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй приедет в Москву к концу месяца

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Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй прибудет в Москву к концу месяца после посещения стран Европы. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.
Руденко: спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй приедет в Москву к концу месяца
  • РИА Новости

«Он завершает ознакомительный визит в Киев. После этого по программе Берлин, Париж, Варшава. В конце месяца он подъедет к нам. Идея в том, чтобы познакомить эти страны с китайскими предложениями по политическому урегулированию на Украине и услышать мнения и комментарии соответствующих собеседников», — сказал он.

Российская сторона ждёт китайского дипломата с нетерпением, чтобы узнать, какие впечатления он привезёт из своей поездки, отметил Руденко.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о готовности Евросоюза серьёзно взаимодействовать с Китаем по поиску решения украинского кризиса.

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