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Боррель заявил о готовности ЕС взаимодействовать с Китаем по решению конфликта на Украине

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о готовности Евросоюза серьёзно взаимодействовать с Китаем по поиску решения украинского кризиса.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на адресованное главам МИД стран-членов ЕС письмо.

По данным издания, в письме Боррель отметил «готовность ЕС серьёзно взаимодействовать с Пекином по поводу конфликта на Украине».

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что некоторые положения представленного КНР мирного плана по Украине могут быть основой для будущих мирных усилий.

Он выразил благодарность китайским партнёрам за их намерение внести вклад в решение украинского кризиса.

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