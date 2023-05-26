Вершинин назвал нетерпимой ситуацию с выдачей виз США для делегатов из России в ООН

Ситуация с выдачей виз США для российских делегатов в ООН нетерпимая — сдвигов к лучшему нет, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Сдвигов к лучшему в этой ситуации нет. У американцев есть чёткие юридические обязательства, как страны — принимающей ООН... о том, что нужно делать с точки зрения обеспечения нормальной работы ООН», — цитирует его РИА Новости.

Вершинин заявил, что при условии проведения регулярных крупных мероприятий в Нью-Йорке люди должны получать визы и иметь условия для работы в ООН, однако эти правила произвольно нарушаются американской стороной.

«Это вызывает наше решительное осуждение. Я считаю, что ситуация нетерпима. Мы не раз обращали внимание на эту нетерпимую ситуацию и США, и руководства секретариата ООН... Пока арбитражная процедура не начата. Но мы будем этого добиваться», — добавил он.

В МИД России ранее сообщили, что в связи со срывом выдачи виз представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН, принято решение отклонить запрос посольства США на консульское посещение журналиста WSJ Эвана Гершковича 11 мая.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США любят выдавать визы уже после того, как прошёл срок полёта.