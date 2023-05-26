Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Вершинин назвал нетерпимой ситуацию с выдачей виз США для делегатов из России в ООН

Короткая ссылка
Ситуация с выдачей виз США для российских делегатов в ООН нетерпимая — сдвигов к лучшему нет, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Вершинин назвал нетерпимой ситуацию с выдачей виз США для делегатов из России в ООН
  • РИА Новости

«Сдвигов к лучшему в этой ситуации нет. У американцев есть чёткие юридические обязательства, как страны — принимающей ООН... о том, что нужно делать с точки зрения обеспечения нормальной работы ООН», — цитирует его РИА Новости.

Вершинин заявил, что при условии проведения регулярных крупных мероприятий в Нью-Йорке люди должны получать визы и иметь условия для работы в ООН, однако эти правила произвольно нарушаются американской стороной.

«Это вызывает наше решительное осуждение. Я считаю, что ситуация нетерпима. Мы не раз обращали внимание на эту нетерпимую ситуацию и США, и руководства секретариата ООН... Пока арбитражная процедура не начата. Но мы будем этого добиваться», — добавил он.

В МИД России ранее сообщили, что в связи со срывом выдачи виз представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН, принято решение отклонить запрос посольства США на консульское посещение журналиста WSJ Эвана Гершковича 11 мая.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США любят выдавать визы уже после того, как прошёл срок полёта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить