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Минобороны: США под видом сотрудничества получают коллекции патогенов постсоветских стран

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Коллекции патогенных микроорганизмов других стран становятся достоянием США под прикрытием мирных задач.
Минобороны: США под видом сотрудничества получают коллекции патогенов постсоветских стран
  • РИА Новости

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. 

Он рассказал, что США на территории постсоветского пространства «под прикрытием решения сугубо мирных задач» спланировали работу по отбору и генотипированию образцов возбудителей особо опасных инфекций, эндемичных для данных регионов.

Ранее сотрудники Минобороны России изъяли документы биозаповедника в Херсонской области, которые подтверждают факт работы харьковского ветинститута над военно-биологическими проектами Пентагона.

Также появились данные о том, что условия неуправляемой передачи птичьего гриппа изучались на Украине в интересах Пентагона.

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