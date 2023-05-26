Коллекции патогенных микроорганизмов других стран становятся достоянием США под прикрытием мирных задач.

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он рассказал, что США на территории постсоветского пространства «под прикрытием решения сугубо мирных задач» спланировали работу по отбору и генотипированию образцов возбудителей особо опасных инфекций, эндемичных для данных регионов.

Ранее сотрудники Минобороны России изъяли документы биозаповедника в Херсонской области, которые подтверждают факт работы харьковского ветинститута над военно-биологическими проектами Пентагона.

Также появились данные о том, что условия неуправляемой передачи птичьего гриппа изучались на Украине в интересах Пентагона.