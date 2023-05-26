МИД Франции: Париж может сделать вклад в общую подготовку украинских лётчиков
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В интервью изданию Corriere della sera она отметила, что ВСУ заинтересованы в поставках исключительно самолётов F-16, «которых у Франции нет».
«Нужны и пилоты, и необходимо отличать общую базовую подготовку от специфической по истребителям F-16. Можно предположить наш вклад в общую подготовку», — заявила Колонна.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 ещё не принято.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала поставки F-16 Киеву новым этапом эскалации конфликта.
По её словам, последствия абсолютно не просчитываемы западными партнёрами, в частности странами ЕС.