МИД Франции: Париж может сделать вклад в общую подготовку украинских лётчиков

Париж способен сделать вклад в общую подготовку украинских лётчиков, заявила глава французского МИД Катрин Колонна.

В интервью изданию Corriere della sera она отметила, что ВСУ заинтересованы в поставках исключительно самолётов F-16, «которых у Франции нет».

«Нужны и пилоты, и необходимо отличать общую базовую подготовку от специфической по истребителям F-16. Можно предположить наш вклад в общую подготовку», — заявила Колонна.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 ещё не принято.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала поставки F-16 Киеву новым этапом эскалации конфликта.

По её словам, последствия абсолютно не просчитываемы западными партнёрами, в частности странами ЕС.