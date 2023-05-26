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Медведев заявил, что Европа сошла с ума и накаляет обстановку своими решениями

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Европа сошла с ума и накаляет обстановку своими решениями, в то время как США исходят из прагматических решений, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что Европа сошла с ума и накаляет обстановку своими решениями
  • РИА Новости

«Европа сошла с ума... Они постоянно подогревают и накаляют своими решениями обстановку... США в целом действуют в створе своих прагматических интересов. Сами не воюют, а зарабатывают бабки. Пытаются изничтожить многовекового врага», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в российском Минобороны заявили, что удар британскими ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолёта ВСУ, которые затем были сбиты истребителями России.

Медведев подчеркнул, что украинский конфликт продлится очень долго, возможно, десятилетия.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал Китай следующей целью США после России.

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