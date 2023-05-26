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Медведев: для России главное, чтобы на выборах в США не победил парень с деменцией

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в вопросе президентских выборов в США для России главное, чтобы американцы «не выбрали парня с деменцией».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией. А выбрать могут», — сказал Медведев.

При этом он добавил, что исторически России было всегда легче работать с республиканцами.

В феврале Медведев заявил, что президент США Джо Байден может по рассеянности начать третью мировую войну.

Также сообщалось, что конгрессмены потребовали от  Байдена пройти тест на когнитивные способности.

Кроме того, Медведев заявил, что украинский конфликт продлится очень долго, возможно, десятилетия.

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