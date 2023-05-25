Лидеры стран — членов ЕАЭС подписали 15 направленных на углубление интеграции документов
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«Подписано 15 документов, которые направлены на углубление различных направлений нашей интеграции. Я особо хотел бы подчеркнуть подписание третьего большого протокола в договор о ЕАЭС, что говорит о том, что мы в рамках союза не останавливаемся на базовом договоре 2014 года, а расширяем его горизонты новыми направлениями сотрудничества», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он напомнил о идущих переговорах о создании зон свободной торговли ЕАЭС с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Индонезией, а также о завершающихся переговорах с Ираном и Египтом.
Ранее Мясникович предложил главам стран ЕАЭС создать общесоюзную программу импортозамещения.