Лидеры стран — членов ЕАЭС подписали 15 направленных на углубление интеграции документов

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович заявил, что главы стран — членов ЕАЭС по итогам саммита объединения в Москве подписали 15 документов, направленных на углубление интеграции.

«Подписано 15 документов, которые направлены на углубление различных направлений нашей интеграции. Я особо хотел бы подчеркнуть подписание третьего большого протокола в договор о ЕАЭС, что говорит о том, что мы в рамках союза не останавливаемся на базовом договоре 2014 года, а расширяем его горизонты новыми направлениями сотрудничества», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он напомнил о идущих переговорах о создании зон свободной торговли ЕАЭС с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Индонезией, а также о завершающихся переговорах с Ираном и Египтом.

Ранее Мясникович предложил главам стран ЕАЭС создать общесоюзную программу импортозамещения.