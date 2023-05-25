Путин на саммите ЕАЭС предложил странам-участницам сформировать единую цифровую экосистему

Российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе предложил странам-участницам сформировать единую цифровую экосистему.

Он отметил, что на повестке дня — обеспечение цифрового суверенитета ЕврАзЭС и что российская сторона инициировала процесс налаживания партнёрства пятёрки в ИТ-сфере ещё в 2017 году.

«Важно, чтобы государства — члены союза сформировали единую цифровую экосистему, что подразумевало бы интеграцию национальных систем электронных государственных услуг и электронных правительств каждого из участников пятёрки», — подчеркнул Путин.

По его словам, Россия продвинулась достаточно далеко в данном направлении.

Российский лидер также подчеркнул необходимость обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС, чтобы граждане государств объединения чувствовали себя комфортно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС медленно продвигаются в вопросах формирования единых рынков энергоресурсов.

Он уточнил, что речь идёт о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации мероприятий цифровой повестки и либерализации транспортного рынка.