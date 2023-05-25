Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС медленно формируют единые рынки энергоресурсов

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС медленно продвигаются в вопросах формирования единых рынков энергоресурсов.
Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС медленно формируют единые рынки энергоресурсов
  • globallookpress.com

«По ряду важнейших вопросов внутренней повестки евразийской интеграции мы двигаемся сложно и откровенно медленно», — отметил он на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Лукашенко уточнил, что речь идёт о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации мероприятий цифровой повестки и либерализации транспортного рынка.

Президент России Владимир Путин призвал ускорить работу Евразийского экономического союза над новыми документами на перспективу до 2045 года.

По его словам, необходимо добиться одинакового уровня развития всех государств ЕАЭС, чтобы граждане стран «пятёрки» чувствовали себя как дома в любом государстве объединения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить