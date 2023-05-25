Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС медленно формируют единые рынки энергоресурсов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ЕАЭС медленно продвигаются в вопросах формирования единых рынков энергоресурсов.

«По ряду важнейших вопросов внутренней повестки евразийской интеграции мы двигаемся сложно и откровенно медленно», — отметил он на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Лукашенко уточнил, что речь идёт о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, реализации мероприятий цифровой повестки и либерализации транспортного рынка.

Президент России Владимир Путин призвал ускорить работу Евразийского экономического союза над новыми документами на перспективу до 2045 года.

По его словам, необходимо добиться одинакового уровня развития всех государств ЕАЭС, чтобы граждане стран «пятёрки» чувствовали себя как дома в любом государстве объединения.