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Путин призвал ускорить работу ЕАЭС над новыми документами на перспективу до 2045 года

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Президент России Владимир Путин призвал ускорить работу Евразийского экономического союза над новыми документами на перспективу до 2045 года.

Он заявил, что необходимо добиться одинакового уровня развития всех государств ЕАЭС, чтобы граждане стран «пятёрки» чувствовали себя как дома в любом государстве объединения.

«Как раз на это ориентированы новые базовые документы стратегического планирования ЕАЭС, которые зададут основные векторы совместных действий на среднюю и долгосрочную перспективу, в горизонте до 2030 и 2045 годов», — отметил Путин.

Российский лидер на саммите ЕАЭС предложил создать Евразийское рейтинговое агентство.

По его словам, необходимо создать принципиальные подходы, жёсткие критерии и умение подчиняться этим критериям.

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