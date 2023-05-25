Путин предложил создать Евразийское рейтинговое агентство

Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС предложил создать Евразийское рейтинговое агентство.

«Было бы полезно учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария, для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕврАзЭС», — сказал он на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе.

Путин добавил, что необходимо создать принципиальные подходы, жёсткие критерии и умение подчиняться этим критериям.

«Сделать так, чтобы работа была абсолютно объективной. В этом вся её ценность. Если этого не будет, то тогда в этом нет смысла», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно, Россия высоко ценит взаимодействие со всеми странами — участницами объединения.