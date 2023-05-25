Путин предложил создать Евразийское рейтинговое агентство
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«Было бы полезно учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария, для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕврАзЭС», — сказал он на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе.
Путин добавил, что необходимо создать принципиальные подходы, жёсткие критерии и умение подчиняться этим критериям.
«Сделать так, чтобы работа была абсолютно объективной. В этом вся её ценность. Если этого не будет, то тогда в этом нет смысла», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно, Россия высоко ценит взаимодействие со всеми странами — участницами объединения.