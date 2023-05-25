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Путин призвал обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС

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Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС, чтобы граждане государств объединения чувствовали себя комфортно.

«Мы совместно будем стремиться, чтобы в рамках нашего объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития», — сказал он на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе.

Путин добавил, что необходимо сделать всё возможное для того, чтобы граждане всех пяти стран при переезде в другое государство чувствовали себя комфортно, как дома.

Также российский лидер призвал ускорить работу Евразийского экономического союза над новыми документами на перспективу до 2045 года.

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