Путин призвал обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС
«Мы совместно будем стремиться, чтобы в рамках нашего объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития», — сказал он на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе.
Путин добавил, что необходимо сделать всё возможное для того, чтобы граждане всех пяти стран при переезде в другое государство чувствовали себя комфортно, как дома.
Также российский лидер призвал ускорить работу Евразийского экономического союза над новыми документами на перспективу до 2045 года.