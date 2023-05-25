Путин призвал обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечить свободу передвижения на пространстве ЕАЭС, чтобы граждане государств объединения чувствовали себя комфортно.

«Мы совместно будем стремиться, чтобы в рамках нашего объединения был достигнут одинаково высокий уровень развития», — сказал он на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе.

Путин добавил, что необходимо сделать всё возможное для того, чтобы граждане всех пяти стран при переезде в другое государство чувствовали себя комфортно, как дома.

Также российский лидер призвал ускорить работу Евразийского экономического союза над новыми документами на перспективу до 2045 года.