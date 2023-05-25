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Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Россия преподала Западу урок, который он не усвоил

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад совершил серьёзную ошибку, недооценив возможности экономики и армии России.
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Россия преподала Западу урок, который он не усвоил
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом он сказал YouTube-каналу Judging Freedom.

«Минувший год ничему их не научил. С самого прошлого марта нам уже целый год внушают: дескать, у России со дня на день кончатся ракеты, они так долго точно не потянут и так далее», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, недавние события показывают, что Запад совершает ошибку, недооценивая Москву.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине показал существующие разногласия между западными странами и остальными государствами мира.

По его мнению, это произошло из-за того, что Запад после окончания холодной войны осуществлял «неправильное управление глобализацией».

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