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Карчаа: Россия не получала официальной ноты о переносе ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

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Ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, запланированная на 25 мая, перенесена на 26 мая по инициативе Украины, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Официальной ноты с конкретикой по переносу из Департамента по безопасности ООН мы пока не получали», — отметил он.

Карчаа не исключил, что из-за Киева ротацию инспекторов МАГАТЭ на станции вновь перенесут (речь уже идёт о 27 мая).

Ранее евродепутат от Литвы Людас Мажилис заявил, что действия России на Запорожской АЭС, в частности эвакуация людей из близлежащих районов, могут свидетельствовать о «военной эскалации» или инциденте на атомной электростанции.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции.

По его словам, Москва находится в постоянном контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по вопросу станции.

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