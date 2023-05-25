Карчаа: Россия не получала официальной ноты о переносе ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

Ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, запланированная на 25 мая, перенесена на 26 мая по инициативе Украины, сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Официальной ноты с конкретикой по переносу из Департамента по безопасности ООН мы пока не получали», — отметил он.

Карчаа не исключил, что из-за Киева ротацию инспекторов МАГАТЭ на станции вновь перенесут (речь уже идёт о 27 мая).

Ранее евродепутат от Литвы Людас Мажилис заявил, что действия России на Запорожской АЭС, в частности эвакуация людей из близлежащих районов, могут свидетельствовать о «военной эскалации» или инциденте на атомной электростанции.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции.

По его словам, Москва находится в постоянном контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по вопросу станции.