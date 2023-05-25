Карчаа: Россия не получала официальной ноты о переносе ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС
«Официальной ноты с конкретикой по переносу из Департамента по безопасности ООН мы пока не получали», — отметил он.
Карчаа не исключил, что из-за Киева ротацию инспекторов МАГАТЭ на станции вновь перенесут (речь уже идёт о 27 мая).
Ранее евродепутат от Литвы Людас Мажилис заявил, что действия России на Запорожской АЭС, в частности эвакуация людей из близлежащих районов, могут свидетельствовать о «военной эскалации» или инциденте на атомной электростанции.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия привержена защите ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции.
По его словам, Москва находится в постоянном контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по вопросу станции.