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CT24: суд в Праге отменил оправдательный приговор россиянину Франчетти

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Суд в Праге отменил оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти.
CT24: суд в Праге отменил оправдательный приговор россиянину Франчетти
  • РИА Новости

Об этом сообщает сообщает телеканал CT24 со ссылкой на городской суд.

«Дело россиянина Александра Франчетти... будет снова рассматриваться в городском суде Праги. Первоначальный оправдательный вердикт был обжалован Верховным судом Праги», — говорится в материале.

В октябре городской суд Праги снял все обвинения с Франчетти, которого в Киеве обвиняли в создании незаконных военизированных или вооружённых формирований.

Россиянин был задержан в 2021 году в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.

Подробнее — в материале RT.

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