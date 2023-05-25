CT24: суд в Праге отменил оправдательный приговор россиянину Франчетти
- РИА Новости
Об этом сообщает сообщает телеканал CT24 со ссылкой на городской суд.
«Дело россиянина Александра Франчетти... будет снова рассматриваться в городском суде Праги. Первоначальный оправдательный вердикт был обжалован Верховным судом Праги», — говорится в материале.
В октябре городской суд Праги снял все обвинения с Франчетти, которого в Киеве обвиняли в создании незаконных военизированных или вооружённых формирований.
Россиянин был задержан в 2021 году в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.
Подробнее — в материале RT.