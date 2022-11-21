Россиянин Франчетти рассказал об условиях содержания в заключении в Чехии
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«Во-первых, это практически всегда кандалы. Это был последний, седьмой этаж, голубятня... Там было всего четыре камеры. Я был в одной из них единственный... сама камера 2,4 на 3. Там, конечно, сумасшествие было, потому что стены были покрашены в фиолетовый цвет... То есть прям для сумасшедших», — сказал он.
В октябре городской суд Праги снял все обвинения с россиянина Александра Франчетти, которого в Киеве обвиняли в создании незаконных военизированных или вооружённых формирований.
Россиянин был задержан в 2021 году в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.
Подробнее в материале RT.