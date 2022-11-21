Россиянин Франчетти рассказал об условиях содержания в заключении в Чехии

Александр Франчетти, который около года провёл в заключении в Праге, дал первое после возвращения в Россию интервью Марии Бутиной в рамках проекта RT «Своих не бросаем».

«Во-первых, это практически всегда кандалы. Это был последний, седьмой этаж, голубятня... Там было всего четыре камеры. Я был в одной из них единственный... сама камера 2,4 на 3. Там, конечно, сумасшествие было, потому что стены были покрашены в фиолетовый цвет... То есть прям для сумасшедших», — сказал он.

В октябре городской суд Праги снял все обвинения с россиянина Александра Франчетти, которого в Киеве обвиняли в создании незаконных военизированных или вооружённых формирований.

Россиянин был задержан в 2021 году в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.

Подробнее в материале RT.