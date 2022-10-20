В Чехии суд снял все обвинения с россиянина Франчетти

В Чехии городской суд Праги снял все обвинения с россиянина Александра Франчетти, которого в Киеве обвиняли в создании незаконных военизированных или вооружённых формирований.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя председателя российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

«В четверг суд снял все обвинения с Франчетти», — заявил Мельников.

По его словам, суд постановил освободить россиянина из-под стражи в связи с недоказанностью его вины.

В сентябре 2021 года городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.

Россиянин написал письмо чешскому президенту Милошу Земану. В послании он заявил, что украинские власти безосновательно обвиняют его в «участии в незаконных вооружённых формированиях» во время событий «крымской весны», а именно самообороны Крыма и севастопольской обороны.