В Чехии суд снял все обвинения с россиянина Франчетти
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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя председателя российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
«В четверг суд снял все обвинения с Франчетти», — заявил Мельников.
По его словам, суд постановил освободить россиянина из-под стражи в связи с недоказанностью его вины.
В сентябре 2021 года городской суд Праги заключил Франчетти под стражу. Его задержали в аэропорту чешской столицы по запросу украинских властей.
Россиянин написал письмо чешскому президенту Милошу Земану. В послании он заявил, что украинские власти безосновательно обвиняют его в «участии в незаконных вооружённых формированиях» во время событий «крымской весны», а именно самообороны Крыма и севастопольской обороны.