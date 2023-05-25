МИД Швеции выразил большое сожаление из-за решения России о высылке пяти дипломатов

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём выразил сожаление в связи с решением России выслать шведских дипломатов и закрыть генконсульство в Гётеборге.

«Российское сообщение очень прискорбно, Россия решила выслать шведских дипломатов, которые действовали в рамках Венской конвенции и вели обычную дипломатическую деятельность в России. Мы также глубоко сожалеем о российском сообщении о генеральном консульстве в Санкт-Петербурге», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД России сообщили, что Россия с 1 сентября отзывает согласие на работу генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.

Данное решение принято в ответ на недружественные действия шведской стороны.

Российское ведомство также проинформировало посла Швеции Малену Мард о высылке пяти шведских дипломатов в качестве ответной меры.