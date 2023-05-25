МИД Швеции выразил большое сожаление из-за решения России о высылке пяти дипломатов
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«Российское сообщение очень прискорбно, Россия решила выслать шведских дипломатов, которые действовали в рамках Венской конвенции и вели обычную дипломатическую деятельность в России. Мы также глубоко сожалеем о российском сообщении о генеральном консульстве в Санкт-Петербурге», — цитирует его ТАСС.
Ранее в МИД России сообщили, что Россия с 1 сентября отзывает согласие на работу генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.
Данное решение принято в ответ на недружественные действия шведской стороны.
Российское ведомство также проинформировало посла Швеции Малену Мард о высылке пяти шведских дипломатов в качестве ответной меры.