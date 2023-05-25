МИД: Россия с 1 сентября отзывает согласие на работу генконсульства Швеции в Петербурге

Россия с 1 сентября отзывает согласие на работу генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

Также российская сторона с этой же даты прекратит работу своего генконсульства в Гётеборге (Швеция).

Такое решение принято в ответ на недружественные действия шведской стороны.

Ранее в МИД России заявили, что решение Швеции о высылке пяти российских дипломатов является частью усиливающегося конфронтационного курса Стокгольма в отношениях с Москвой.