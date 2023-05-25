МИД: Россия с 1 сентября отзывает согласие на работу генконсульства Швеции в Петербурге
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Об этом сообщается на сайте МИД России.
Также российская сторона с этой же даты прекратит работу своего генконсульства в Гётеборге (Швеция).
Такое решение принято в ответ на недружественные действия шведской стороны.
Ранее в МИД России заявили, что решение Швеции о высылке пяти российских дипломатов является частью усиливающегося конфронтационного курса Стокгольма в отношениях с Москвой.