Захарова назвала решение Швеции о высылке дипломатов частью конфронтационного курса
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы рассматриваем решение властей Швеции как часть усиливающегося конфронтационного курса этой страны на российском направлении», — заявила она на брифинге.
Захарова отметила, что подобные действия не останутся без ответа.
25 апреля глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём объявил о высылке пяти российских дипломатов, заявив, что их деятельность «несовместима с их дипломатическим статусом».