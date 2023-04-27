Захарова назвала решение Швеции о высылке дипломатов частью конфронтационного курса

Решение Швеции о высылке пяти российских дипломатов является частью усиливающегося конфронтационного курса Стокгольма в отношениях с Москвой.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы рассматриваем решение властей Швеции как часть усиливающегося конфронтационного курса этой страны на российском направлении», — заявила она на брифинге.

Захарова отметила, что подобные действия не останутся без ответа.

25 апреля глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём объявил о высылке пяти российских дипломатов, заявив, что их деятельность «несовместима с их дипломатическим статусом».