Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов
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Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на главу шведского МИД Тобиаса Билльстрёма.
Он объяснил это тем, что деятельность российских сотрудников в Швеции «несовместима с их дипломатическим статусом».
22 апреля МИД России сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.
Позже стало известно, что более 20 дипломатов ФРГ высылают из России в ответ на действия Берлина.