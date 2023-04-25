Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов

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Власти Швеции объявили о высылке из страны пяти российских дипломатов.
Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Emmi Korhonen

Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на главу шведского МИД Тобиаса Билльстрёма.

Он объяснил это тем, что деятельность российских сотрудников в Швеции «несовместима с их дипломатическим статусом».

22 апреля МИД России сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.

Позже стало известно, что более 20 дипломатов ФРГ высылают из России в ответ на действия Берлина.

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