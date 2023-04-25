Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов

Власти Швеции объявили о высылке из страны пяти российских дипломатов.

Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на главу шведского МИД Тобиаса Билльстрёма.

Он объяснил это тем, что деятельность российских сотрудников в Швеции «несовместима с их дипломатическим статусом».

22 апреля МИД России сообщил, что Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.

Позже стало известно, что более 20 дипломатов ФРГ высылают из России в ответ на действия Берлина.