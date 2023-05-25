МИД России проинформировал посла Швеции о высылке пяти шведских дипломатов

МИД России проинформировал посла Швеции Малену Мард о высылке пяти шведских дипломатов в качестве ответной меры.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В том числе персонами нон грата объявляются три сотрудника аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве.

«Им предписано покинуть Российскую Федерацию в такие же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда наших сотрудников», — заявили в МИД.

МИД России также объявил, что Москва с 1 сентября отзывает согласие на работу генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.

Россия с этой же даты прекратит работу своего генконсульства в Гётеборге (Швеция).

25 апреля глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём объявил о высылке пяти российских дипломатов, заявив, что их деятельность «несовместима с их дипломатическим статусом».