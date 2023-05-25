В ЕС официально одобрили продление беспошлинного ввоза товаров с Украины до июня 2024 года

Совет Евросоюза официально одобрил продление беспошлинного ввоза товаров с Украины до июня 2024 года.

Об этом сказано в заявлении Совета ЕС.

Как передаёт РИА Новости, ранее такое же решение утвердили постпреды стран Евросоюза.

Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале Европейского союза.

В конце апреля послы стран — членов Евросоюза поддержали продление на год беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины, включая аграрную продукцию.

Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с главой Евросовета выступил против запрета импорта зерна с Украины в страны Евросоюза.