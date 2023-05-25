Подполковник Дэвис: истребители F-16 на Украине будут уничтожены

Американские боевые самолёты F-16 в случае передачи Киеву будут уничтожены.

Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«F-16 — это не самолёт-невидимка, его можно заметить, он крайне уязвим как для российских С-300, С-400, так и для МиГ-31 и Су-35», — цитирует его РИА Новости.

Дэвис отметил, что F-16 «уничтожат так же, как и украинские МиГ-29».

Ранее глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что ряд стран ЕС, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для работы на истребителях F-16.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала поставки F-16 Киеву новым этапом эскалации конфликта.