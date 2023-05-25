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МИД России: параметры проекта газового союза прорабатываются

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Параметры проекта газового союза России, Казахстана и Узбекистана прорабатываются, уточняются объёмы капиталовложений.
МИД России: параметры проекта газового союза прорабатываются
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин.

«В настоящее время параметры возможного проекта прорабатываются на экспертном уровне», — заявил Галузин.

Он отметил необходимость уточнения реальных потребностей партнёров и объёмов предстоящих капиталовложений.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил, что проект газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном позволит укрепить энергетическую безопасность.

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