МИД России: параметры проекта газового союза прорабатываются

Параметры проекта газового союза России, Казахстана и Узбекистана прорабатываются, уточняются объёмы капиталовложений.

Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Галузин.

«В настоящее время параметры возможного проекта прорабатываются на экспертном уровне», — заявил Галузин.

Он отметил необходимость уточнения реальных потребностей партнёров и объёмов предстоящих капиталовложений.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил, что проект газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном позволит укрепить энергетическую безопасность.