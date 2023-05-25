Посольство России в Сараево сравнило дружбу с США с билетом на «Титаник»
«США одной ногой стоят на краю финансовой пропасти. Возможно, они договорятся отсрочить коллапс знакомым способом... Дружить с Америкой — всё равно что покупать билет на «Титаник», — говорится в комментарии дипмиссии.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ранее поместило рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне «AAA» на пересмотр с перспективой понижения.
23 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала об экономических последствиях для Соединённых Штатов в случае объявления дефолта.