Посольство России в Сараево сравнило дружбу с США с билетом на «Титаник»

США стоят на краю финансовой пропасти — дружба с ними равносильна покупке билета на «Титаник», заявили в посольстве России в Сараево.

«США одной ногой стоят на краю финансовой пропасти. Возможно, они договорятся отсрочить коллапс знакомым способом... Дружить с Америкой — всё равно что покупать билет на «Титаник», — говорится в комментарии дипмиссии.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ранее поместило рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне «AAA» на пересмотр с перспективой понижения.

23 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала об экономических последствиях для Соединённых Штатов в случае объявления дефолта.