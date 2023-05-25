Додик заявил о негативе Запада в отношении Республики Сербской из-за дружбы с Россией

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил об усилении негативной деятельности Запада в адрес БиГ из-за дружбы с Россией.

«Мы постоянные и настойчивые друзья России — именно так нас рассматривают на Западе. Поэтому усиливается и вся негативная деятельность по отношению к нам», — сказал он в интервью «Известиям».

Ранее Додик в интервью RT напомнил, что Россия перед началом спецоперации на Украине предложила Западу обсудить документ о безопасности.

Он также отметил, что страна прекратила всю деятельность, связанную с НАТО, напомнив, что именно силы альянса бомбили сербский народ.