В МИД Бразилии заявили о важности G20 и БРИКС в мире

Глава МИД Бразилии Мауро Виейра заявил о важности G20 и БРИКС в мире.

Соответствующее заявление он сделал в ходе парламентских слушаний.

«Сегодня невозможно даже говорить ни о каком международном сотрудничестве или переговорах, которые не учитывали бы G20 и БРИКС. Кстати говоря, все члены БРИКС являются членами «двадцатки», которая важнее «семёрки», — цитирует его ТАСС.

Он также подчеркнул, что в нынешних реалиях невозможно обсуждать насущные мировые вопросы без учёта мнения развивающихся стран, включая председательствующую в настоящий момент в G20 Индию.

Ранее в Иране заявили, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.