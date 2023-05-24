В МИД Бразилии заявили о важности G20 и БРИКС в мире
Соответствующее заявление он сделал в ходе парламентских слушаний.
«Сегодня невозможно даже говорить ни о каком международном сотрудничестве или переговорах, которые не учитывали бы G20 и БРИКС. Кстати говоря, все члены БРИКС являются членами «двадцатки», которая важнее «семёрки», — цитирует его ТАСС.
Он также подчеркнул, что в нынешних реалиях невозможно обсуждать насущные мировые вопросы без учёта мнения развивающихся стран, включая председательствующую в настоящий момент в G20 Индию.
Ранее в Иране заявили, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.