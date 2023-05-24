МИД: Саудовская Аравия возвращает полноценные дипотношения с Канадой

Саудовская Аравия приняла решение восстановить полноценные дипотношения с Канадой спустя пять лет.

Об этом заявили в МИД королевства.

Как передаёт сообщение РИА Новости, в свете обсуждений между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке 18 ноября 2022 года и желания государств вернуть дипотношения принято решение вернуть дипломатические отношения с Канадой на прежний уровень.

16 мая посол России в Польше Сергей Андреев не исключил разрыва дипотношений Москвы и Варшавы.

Комментируя претензии польских властей на сохраняющиеся у России объекты в Польше, посол заявил, что «есть предел, за которым последуют зеркальные меры в отношении дипломатической недвижимости Варшавы в Москве».