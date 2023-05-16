«Известия»: посол России в Польше не исключил разрыва дипотношений Москвы и Варшавы
Об этом пишут «Известия».
«Такая вероятность существует всегда», — отметил он.
Станет ли она реальностью — зависит от решений российского руководства и польских властей, добавил Андреев.
Комментируя претензии польских властей на сохраняющиеся у России объекты в Польше, посол заявил, что «есть предел, за которым последуют зеркальные меры в отношении дипломатической недвижимости Варшавы в Москве».
В конце апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва имеет право на разрыв дипломатических отношений с Варшавой, но при таком сценарии пострадают российские граждане.
2 мая российское посольство в Варшаве направило в МИД Польши ноту протеста на фоне силового изъятия здания школы в польской столице.