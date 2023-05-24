Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД Турции: Чавушоглу обсудил с Лавровым по телефону сирийский вопрос

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
МИД Турции: Чавушоглу обсудил с Лавровым по телефону сирийский вопрос
  • РИА Новости

«Сегодня (24 мая. — RT) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», — заявили в турецком МИД.

Как передаёт сообщение РИА Новости, во время разговора обсуждались вопросы, связанные с прошедшей в Москве встречей квартета министров иностранных дел Турции, России, Сирии и Ирана по Сирии.

10 мая Лавров обсудил со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом вопросы урегулирования кризиса в Сирии с акцентом на астанинский формат.

19 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит препятствий для примирения с лидером САР Башаром Асадом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить