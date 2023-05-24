МИД Турции: Чавушоглу обсудил с Лавровым по телефону сирийский вопрос

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Сегодня (24 мая. — RT) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», — заявили в турецком МИД.

Как передаёт сообщение РИА Новости, во время разговора обсуждались вопросы, связанные с прошедшей в Москве встречей квартета министров иностранных дел Турции, России, Сирии и Ирана по Сирии.

10 мая Лавров обсудил со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом вопросы урегулирования кризиса в Сирии с акцентом на астанинский формат.

19 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит препятствий для примирения с лидером САР Башаром Асадом.