МИД Турции: Чавушоглу обсудил с Лавровым по телефону сирийский вопрос
- РИА Новости
«Сегодня (24 мая. — RT) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», — заявили в турецком МИД.
Как передаёт сообщение РИА Новости, во время разговора обсуждались вопросы, связанные с прошедшей в Москве встречей квартета министров иностранных дел Турции, России, Сирии и Ирана по Сирии.
10 мая Лавров обсудил со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом вопросы урегулирования кризиса в Сирии с акцентом на астанинский формат.
19 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит препятствий для примирения с лидером САР Башаром Асадом.