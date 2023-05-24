Патрушев заявил о поддержке Россией дальнейшего развития партнёрства в БРИКС
- РИА Новости
Информацию об этом приводит ТАСС.
«Поддерживаем дальнейшее продвижение стратегического партнёрства «пятёрки» по всем ключевым направлениям», — сказал Патрушев.
Он также отметил, что Россия высоко ценит достигнутый в объединении уровень и характер взаимоотношений.
Ранее Патрушев заявил о намерении российской стороны развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям.
Также в Financial Times выразили предположение, что рост влияния БРИКС означает окончание эры доминирования США и стран G7.