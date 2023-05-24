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Патрушев заявил о поддержке Россией дальнейшего развития партнёрства в БРИКС

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва готова и далее развивать сотрудничество в БРИКС по всем направлениям.
Патрушев заявил о поддержке Россией дальнейшего развития партнёрства в БРИКС
  • РИА Новости

Информацию об этом приводит ТАСС.

«Поддерживаем дальнейшее продвижение стратегического партнёрства «пятёрки» по всем ключевым направлениям», — сказал Патрушев.

Он также отметил, что Россия высоко ценит достигнутый в объединении уровень и характер взаимоотношений.

Ранее Патрушев заявил о намерении российской стороны развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям.

Также в Financial Times выразили предположение, что рост влияния БРИКС означает окончание эры доминирования США и стран G7.

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